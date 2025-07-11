Vade Farksız 85.000 TL’ye Varan Destek!

Kâr payı yok. Beklemek yok. 85.000 TL’ye kadar vade farksız finansman desteği Albaraka’da!

Şimdi Albaraka Mobil’den müşteri olanlar, %0 kâr payı ile 25.000 TL’ye kadar Pratik Finansman Kart (İhtiyaç Finansmanı) kullanabiliyor ve 60.000 TL’ye varan seçili sektörlerde vade farksız taksitli alışveriş fırsatından yararlanabiliyor.

Hemen siz de şubeye gitmeden Albaraka Türk müşterisi olun;

%0 kâr paylı 25.000 TL ’ye kadar, 3 aya varan ödemesiz dönem ve 6 aya varan vadede Pratik Finansman Kart. (Detaylı bilgi almak için “Pratik Finansman Kart” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

kâr paylı ’ye kadar, Pratik Finansman Kart. (Detaylı bilgi almak için “Pratik Finansman Kart” sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 60.000 TL’ye kadar vade farksız taksitli alışveriş fırsatını bir arada yakalayın.

Toplamda 85.000 TL’ye kadar vade farksız finansman desteği için Albaraka Türk sizleri bekliyor.

85.000 TL Vadesiz Finansman Kampanyası Detayları

25.000 TL’ye Kadar Vade Farksız Finansman Desteği

Tutar: 25.000 TL

25.000 TL Vade: 6 aya kadar

6 aya kadar Kar Payı: Vade Farksız

Vade Farksız Kullanım Alanları (Sektörler): Mobilya ve Beyaz Eşya, Oto Servis ve Bakım, Teknoloji Marketler, Ulaşım Bileti Alımı, Sağlık, Okul, Kırtasiye, Giyim

Mobilya ve Beyaz Eşya, Oto Servis ve Bakım, Teknoloji Marketler, Ulaşım Bileti Alımı, Sağlık, Okul, Kırtasiye, Giyim Başvuru: Yalnızca dijitalden müşteri olanlar.

Vade farksız 25.000 TL ihtiyaç finansmanı kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için:

Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart | Albaraka Türk

Vade Farksız Taksit Kampanyası – Kredi Kartı

Tutar: 60.000 TL’ye kadar

60.000 TL’ye kadar Vade: Seçili sektörlerde vade farksız 6 taksit

Seçili sektörlerde vade farksız 6 taksit Kart: Albaraka Word Kredi Kartları

Albaraka Word Kredi Kartları Kullanım Alanları (Sektörler): Sağlık, Giyim, Konaklama

Kredi kartına vade farksız taksit kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için:

Konaklama Harcamalarına Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı! | Albaraka Türk

Sağlık Harcamalarına Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı! | Albaraka Türk

Giyim Harcamalarına Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı! | Albaraka Türk

Albaraka Mobil’e Özel Diğer Avantajlar