Vade Farksız 85.000 TL’ye Varan Destek!

Kâr payı yok. Beklemek yok. 85.000 TL’ye kadar vade farksız finansman desteği Albaraka’da!
Şimdi Albaraka Mobil’den müşteri olanlar, %0 kâr payı ile 25.000 TL’ye kadar Pratik Finansman Kart (İhtiyaç Finansmanı) kullanabiliyor ve 60.000 TL’ye varan seçili sektörlerde vade farksız taksitli alışveriş fırsatından yararlanabiliyor.
Hemen siz de şubeye gitmeden Albaraka Türk müşterisi olun;
Toplamda 85.000 TL’ye kadar vade farksız finansman desteği için Albaraka Türk sizleri bekliyor.
25.000 TL’ye Kadar Vade Farksız Finansman Desteği
Vade farksız 25.000 TL ihtiyaç finansmanı kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için:
Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart | Albaraka Türk
Vade Farksız Taksit Kampanyası – Kredi Kartı
Kredi kartına vade farksız taksit kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için:
Konaklama Harcamalarına Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı! | Albaraka Türk
Sağlık Harcamalarına Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı! | Albaraka Türk
Giyim Harcamalarına Vade Farksız 6 Taksit Fırsatı! | Albaraka Türk