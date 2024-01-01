Dijital Müşterilerimize Özel Pratik Finansman Kart Kampanyası

Vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansmanı Albaraka'da!

Siz de Albaraka Mobil’de yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” butonuna tıklayarak görüntülü görüşme ile hemen müşterimiz olun, vade farksız ve uygun oranlı Pratik Finansman Kart ’ta ile daha birçok ayrıcalıktan yararlanın!

Kampanya Koşulları

Kampanyadan 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında Albaraka Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka’lı olan müşterilerimiz Dijital Müşterilere Özel Oranlı Pratik Finansman Kart” kampanyasına başvurabilecektir.

Daha önce müşterimiz olup parolasını ilk defa/tekrar belirleyecek veya belirlemiş olduğu parolayla giriş yapan müşteriler bu kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanya döneminde dijital müşterilere, 3 ay ertelemeli ve 0-24 ay vade seçeneğiyle;

Finansman Tutarı Vade Aylık Kar Oranı 250-TL-15.000-TL (3 ay ertelemeli) 1-6 ay vade 0% 250-TL-15.000-TL (3 ay ertelemeli) 7-24 ay vade 1,99% 15.001-25.000-TL (3 ay ertelemeli) 1-24 ay vade 1,99% 25.001-50.000-TL (3 ay ertelemeli) 1-24 ay vade 2,99%

Herhangi bir sebeple müşteri olma süreci şubeden tamamlanan müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

Kampanya sadece Albaraka Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak Pratik Finansman Kart başvuruları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında Bankamıza iletilen Pratik Finansman Kart talepleri bankamız kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde, müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru vb. kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda kampanyadan faydalanılması mümkün olmayacaktır. Bankamız uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Pratik Finansman Kart başvurusu olumlu değerlendirilerek onaylanan müşterilerimiz, Albaraka Mobil ve İnternet kanalları üzerinden 3 ay ertelemeli 24 varan vadeli finansman kullanabilecektir.

Müşterilerimiz kampanya süresi boyunca yalnızca 1 kez kampanyadan faydalanabilecektir.

Yıl içerisinde FTF kredi oranlarında bir güncelleme olması halinde fiyatlamamızda değişiklik olabilecektir.

Kampanyadan 25 yaş ve üzerindeki müşteriler yararlanabilecek olup, ayrıca gelir şartı aranacaktır.

Başvuru Bilgileri

Nasıl Dijital Albarakalı Olurum?

Yeni çipli kimlik kartınız ve NFC özellikli telefonunuz bulunuyorsa Albaraka Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile müşterimiz olabilirsiniz.

Albaraka Mobil ile Nasıl Albarakalı Olurum?

Albaraka Mobil ’i indirin ve Müşteri Olmak İstiyorum butonuna tıklayın.

’i indirin ve Müşteri Olmak İstiyorum butonuna tıklayın. Başvuru formunu doldurun

Çipli kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü kameraya okutun.

Kimlik kartınızı telefonunuzun arka üst kısmına yaklaştırarak NFC ile bilgilerin okunmasını sağlayın.

Müşteri temsilcisine bağlanarak görüntülü görüşme ile başvurunuzu tamamlayın.

Göndereceğimiz geçici şifre ile Dijital Müşterilerin Avantajlı Dünyasına adımınızı atın.

Müşteri olduktan sonra tüm şubelerimizden Avantajlı Dijital Finansmanlardan yararlanabilirsiniz.

Vade Farksız Pratik Finansman Karttan Nasıl Yararlanabilirim?

Albaraka Mobil uygulamasına giriş yapın.

Kampanya menüsünden “Dijital Müşterilere Özel Pratik Finansman Kart” kampanyasından kampanya kodu alın.

İşlem menüsünden Pratik Finansman Kart sayfasına giriş yapın.

Başvuru şekli Dijital Müşterilere “Özel Pratik Finansman Kart” seçin.

Kampanya kodunuzu girin, taksit sayınızı seçin, limitinizi belirleyin, Pratik Finansman Kart başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru Yapan Müşterilerimiz İçin Bilgilendirme