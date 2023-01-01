Yasal düzenlemeler sebebiyle görüntülü görüşme ile müşteri olabilmeniz için yeni kimlik kartına sahip olmanız gerekmektedir.

Eski kimlik kartına sahipseniz “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğine tıkladığınızda kurye süreci ile müşteri olma sürecine yönlendirilerek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formunuzu tamamladıktan sonra formda belirttiğiniz adresinize kuryemiz gelerek sadece tek imzanızı alacak ve size kartınızı teslim edecektir. Kurye ile müşteri olduğunuz için bu hesabı sadece bireysel işlemleriniz için kullanabilirsiniz. Hesabınızın şahıs firması hesabına(ticari hesap) dönüş sağlanması için en yakın şubemize Ticaret Sicil Gazetesi(Tacirler için), Vergi Levhası(Esnaflar için) veya Esnaf odası belgesi ile gitmeniz gerekmektedir.