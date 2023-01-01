App Store, Google Play Store veya App Galery’den Albaraka Mobil’i yükleyerek, “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğini tıklayın.
İşlem için yeni tip T.C. kimlik kartına sahip olmanız gerekmektedir. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek, T.C. kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü kameraya okutun.
Kimlik kartının çipinde bulunan bilgilerin NFC (Yakın Alan İletişimi) ile okunması için kimliğinizi telefonunuzun arka üst kısmına yaklaştırın. Cihazınızın NFC özelliği kapalı ise açmanız gerekmektedir.
Cihazınızda NFC özelliği yok ise başka bir bankadaki hesabınızdan Albaraka Türk’ün TR12 0020 3000 0090 0203 0029 10 nolu IBAN’ına 1 TL göndererek hemen müşterimiz olup size özel sunduğumuz masrafsız bankacılık deneyimine katılabilirsiniz.
Albaraka Mobil’den müşteri olabilmek için sizden istenen diğer bilgileri girerek formu doldurunuz.
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve diğer bilgilerin onay sürecini tamamlayın.
İnternet bağlantınızın iyi olduğu, gürültüsüz ve aydınlık bir ortama geçin ve müşteri temsilcimiz ile görüntülü görüşmeyi tamamlayın.
Albaraka Türk müşterisi oldunuz.
Hemen Albaraka Mobil/İnternet Şubesine giriş yaparak Bankamızın sunduğu avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Değerlerinize değer katan Albaraka’nın dijital dünyasında bankacılık ihtiyaçlarınız için tüm kolaylıklar var!
Siz de Albaraka’da banka hesabı açarak masrafsız bankacılığın tadını çıkarabilirsiniz.
Masrafsız Dijital Bankacılık ile Albaraka Mobil ve İnternet Şubemiz ile bankacılık işlemlerinizi 7/24 kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik Eft ve Havale işlemleri ücretsiz, hesap işletim ücreti de yok!