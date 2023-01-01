Albaraka Mobil
Mobil Bankacılık

Banka Hesabı Açma

Şubeye gitmeden, dilediğin yerden banka hesabını aç!

QR kodunu telefonunuza okutarak Albaraka Mobil’i indirebilir, “Müşteri Olmak İstiyorum” ile Albarakalı olup masrafsız dijital bankacılığa merhaba diyebilirsiniz.

Kurye Süreci ile Müşteri Ol

Kampanyalar

Vade Farksız 15.000 TL Hoş Geldin Finansmanı

15.000 TL Hoş Geldin Finansmanı Albaraka’dan geldi

Dijitalden Müşterimiz olanlara 1000 TL'ye Varan Albaraka’ya Hoş Geldin Paketi!

Görüntülü görüşme ile hemen müşterimiz olun, 1000 TL'ye Varan Albaraka’ya Hoş Geldin Paketi ve daha birçok ayrıcalıktan yararlanın!

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Albaraka Mobil ve İnternet Şube üzerinden otomatik ödeme talimatınızı verin, 300 TL Worldpuan kazanın!

Dijitalden Müşteri Olan Herkese Müze Kart Hediye!

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Albarakalı olun Spotify’ dan %50 indirim kazanın!

Dijital Müşterilerimize Özel Evidea Mağazalarında İndirim Fırsatı!

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1. Albaraka Mobil’i Yükleyin

App Store, Google Play Store veya App Galery’den Albaraka Mobil’i yükleyerek, “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğini tıklayın.

 2. Kimliğinizi Okutun

İşlem için yeni tip T.C. kimlik kartına sahip olmanız gerekmektedir. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek, T.C. kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü kameraya okutun.

 3. Kimliğinizi Tarayın

Kimlik kartının çipinde bulunan bilgilerin NFC (Yakın Alan İletişimi) ile okunması için kimliğinizi telefonunuzun arka üst kısmına yaklaştırın. Cihazınızın NFC özelliği kapalı ise açmanız gerekmektedir.

Cihazınızda NFC özelliği yok ise başka bir bankadaki hesabınızdan Albaraka Türk’ün TR12 0020 3000 0090 0203 0029 10 nolu IBAN’ına 1 TL göndererek hemen müşterimiz olup size özel sunduğumuz masrafsız bankacılık deneyimine katılabilirsiniz.

 4. Bilgilerinizi Girin

Albaraka Mobil’den müşteri olabilmek için sizden istenen diğer bilgileri girerek formu doldurunuz.
5. Sözleşmenizi Onaylayın

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve diğer bilgilerin onay sürecini tamamlayın.

 6. Müşteri Temsilcimizle Görüşün

İnternet bağlantınızın iyi olduğu, gürültüsüz ve aydınlık bir ortama geçin ve müşteri temsilcimiz ile görüntülü görüşmeyi tamamlayın.

 7. Aramıza Hoşgeldiniz!

Albaraka Türk müşterisi oldunuz.

Hemen Albaraka Mobil/İnternet Şubesine giriş yaparak Bankamızın sunduğu avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

1. Albaraka Mobil’i Yükleyin

App Store, Google Play Store veya App Galery’den Albaraka Mobil’i yükleyerek, “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğini tıklayın.

2. Kimliğinizi Okutun

İşlem için yeni tip T.C. kimlik kartına sahip olmanız gerekmektedir. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek, T.C. kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü kameraya okutun.

3. Kimliğinizi Tarayın

Kimlik kartının çipinde bulunan bilgilerin NFC (Yakın Alan İletişimi) ile okunması için kimliğinizi telefonunuzun arka üst kısmına yaklaştırın. Cihazınızın NFC özelliği kapalı ise açmanız gerekmektedir.

Cihazınızda NFC özelliği yok ise başka bir bankadaki hesabınızdan Albaraka Türk’ün TR12 0020 3000 0090 0203 0029 10 nolu IBAN’ına 1 TL göndererek hemen müşterimiz olup size özel sunduğumuz masrafsız bankacılık deneyimine katılabilirsiniz.

4. Bilgilerinizi Girin

Albaraka Mobil’den müşteri olabilmek için sizden istenen diğer bilgileri girerek formu doldurunuz.

5. Sözleşmenizi Onaylayın

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve diğer bilgilerin onay sürecini tamamlayın.

6. Müşteri Temsilcimizle Görüşün

İnternet bağlantınızın iyi olduğu, gürültüsüz ve aydınlık bir ortama geçin ve müşteri temsilcimiz ile görüntülü görüşmeyi tamamlayın.

7. Aramıza Hoşgeldiniz!

Albaraka Türk müşterisi oldunuz.

Hemen Albaraka Mobil/İnternet Şubesine giriş yaparak Bankamızın sunduğu avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Masrafsız Dijital Bankacılık

Masrafsız Dijital Bankacılık

Değerlerinize değer katan Albaraka’nın dijital dünyasında bankacılık ihtiyaçlarınız için tüm kolaylıklar var!

Siz de Albaraka’da banka hesabı açarak masrafsız bankacılığın tadını çıkarabilirsiniz.

Masrafsız Dijital Bankacılık ile Albaraka Mobil ve İnternet Şubemiz ile bankacılık işlemlerinizi 7/24 kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik Eft ve Havale işlemleri ücretsiz, hesap işletim ücreti de yok!

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